Boğasının saldırısına uğrayan öğretmen öldü

Yenipazar ilçesindeki Merkez Ortaokulu'nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reşat Aslım, pazar günü güreşler için beslediği boğanın bakımını yaparken, hayvanın saldırısına uğradı. Aynı zamanda kendisine ait arazilerde çiftçilik de yapan Aslım, boğanın boynuz darbeleriyle yere yığıldı.
Ağır yaralanan Aslım, yakınlarının çağırdığı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Reşat Aslım, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Halk otobüsü dehşeti kameradaBeşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.