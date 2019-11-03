Boğaz’da yelken heyecanı

İstanbul Boğazı, dün Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı’na ev sahipliği yaptı.

Visa sponsorluğunda, Hedef Yelken Organizasyonu’yla ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun desteği ile gerçekleştirilen etkinliğin medya sponsorluğunu da Demirören Medya üstlendi. Aralarında Demirören Medya takımının da bulunduğu 200’ü aşkın teknenin katıldığı yarış, İstanbul’un en geniş katılımlı yelken yarışı olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ve Sarıyer arasında yelken açan Regatta yarış sınıfı yelkenli takımları, Çırağan Sarayı önünden saat 12.00’de start aldı. Yelkenliler, Rumeli Hisarı, Bebek ve Anadolu Hisarı şamandıralarından döndükten sonra yine Çırağan Sarayı önünde yarışı tamamladı. Lisans şartı aranmayan ve her yelkenli teknenin katılacağı gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer’den başladı. Bu teknelerin yarışı da yine Çırağan Sarayı önünde bitti.

Ecem’e destek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yelken branşında ülkemizi temsil edecek milli yelkenci Ecem Güzel de yarışlara destek verdi. Visa Genel Müdürü Merve Tezel, genç sporcuyu global Team Visa kapsamında destekleyeceklerini belirterek; “Bugün gerçekleşen Visa Bosphorus Regatta ile spora duyduğumuz tutkuyu İstanbul Boğazı’na taşımaktan çok mutluyuz. Bu spor dalında Türkiye’de ve dünyada pek çok başarıya imza atan milli yelkencimiz Ecem Güzel, kadın temsiliyetinin düşük olduğu yelken sporunda bir rol model. Başarılarıyla hepimize ilham veren ve örnek olan Ecem Güzel’i, olimpiyat yolculuğunda destekliyoruz” dedi.

Milli yelkenci Ecem Güzel de, yarışlara ilginin çok yoğun olduğunu söyleyerek, “Yelkende Türkiye’nin ilgisi eskiye nazaran çok iyi ama bunu daha büyük kitlelere yaymamız gerekiyor. Bu açıdan Visa bu yolda çok güzel bir adım attı ve destekleriyle bunun daha da gelişeceğine inanıyorum” dedi.