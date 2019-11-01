Boğaz'da yelken heyecanı yaklaşıyor

Visa sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteği ile gerçekleştirilecek etkinlik, 200’ü aşkın teknenin katılımıyla İstanbul’un en geniş katılımlı yelken yarışı olarak tarihe geçecek.

Takımların Beşiktaş ve Sarıyer arasında yelken açacağı Regatta, yarış sınıfı Çırağan’dan 12:00’de start alarak, Anadolu Hisarı, Bebek, Anadolu Hisarı şamandıraları dönüldükten sonra Çırağan’da son bulacak. Gezi sınıfı parkuru ise Sarıyer’den başlayacak ve Çırağan’da tamamlanacak. Visa Bosphorus Regatta’nın en iyi izleneceği noktalar arasında Arnavutköy Akıntıburnu, Bebek Sahil, Rumelihisarı, Anadoluhisarı ile Beylerbeyi Sahil yer alıyor.