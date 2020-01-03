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03.01.2020 - 09:54 | | DHA

Boğaz'daki yılbaşı şovunun maliyeti belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), yılbaşı için İstanbul Boğazı’nda ilk kez düzenlediği havai fişek gösterisinin maliyeti belli oldu. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, havai fişek maliyetinin 320 bin TL olduğunu söyledi.

Boğaz'daki yılbaşı şovunun maliyeti belli oldu!

İBB’nin yılbaşı gece yarısı İstanbul Boğazı’nda oldukça görkemli bir şekilde gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, yaklaşık 5 dakika sürdü. Bir kesim, Boğazın ışıl ışıl güzelliğini havai fişek eşliğinde bütün dünyaya gösterilmesinden oldukça mutlu olurken, bir kesim de 3-5 dakikalık bir gösteri için dünyanın parası harcandığını iddia ederek, "İsraf eleştirisi yaparken bu israf niye" dedi.

Söz konusu havai fişek gösterisinin İBB’ye maliyetinin ne kadar olduğunu ise İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, DHA muhabirinin sorusu üzerine yanıtladı. Ongun, "Havai fişek ve DJ tüm eğlence dahil 320 bin TL" dedi.

İBB, yılbaşı etkinleri kapsamında, 2005 yılında Taksim’de yapılan gösterisi dışında, havai fişek gösterisi yapmamıştı. Ancak İBB İstanbul Boğazı’nda başka özel günlerde havai fişek gösterisi yapmıştı.

Boğazdaki yılbaşı şovunun maliyeti belli oldu

Boğazdaki yılbaşı şovunun maliyeti belli oldu

Boğazdaki yılbaşı şovunun maliyeti belli oldu

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