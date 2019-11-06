Boğaz’ın sembolü geri dönüyor

İstanbul Boğazı’nın sembol şehir hatları vapuru Paşabahçe’nin tekrar mavi sulara dönmesi için çalışmalar başladı. Paşabahçe semtinin bulunduğu Beykoz Belediyesi’ne 2009 yılında devredilen vapur bir süre nikah salonu olarak kullanılmıştı. İstanbul Boğazı’nda dolaşırken kültür sanat etkinlikleri yapması planlanan vapur, 1 yıl sonra iskeleye çekilmişti. Bir üniversiteye bağışlanması ya da sabit müze olarak kullanılması düşünülürken maliyetleri hesaplanınca batırılması gündeme gelen vapur, hurdaya ayrılarak kaderine terk edilmişti. Sualtı canlılarına yuva olması için batırılması düşünülen vapurun çevre kirliliği oluşturacağı düşüncesiyle eritilmesi bile istendi. 9 yıldır kaderine terk edilen vapurun kurtarılması için imza kampanyaları sürerken, İstanbulluların çabaları sonuç verdi. Beykoz Belediyesi sahilde bekleyen geminin Şehir Hatları Genel Müdürlüğü’ne iadesi için işlemleri başlatırken, İstanbul Liman Başkanlığı söküm ihalesini iptal etti.

‘Filoya katacağız’

Belediye meclisinde oylanarak Şehir Hatları Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz geri verilecek vapur, yüzer hale getirilecek. 2 yıl içinde yüzer hale gelmesi planlanan vapurun Kasımpaşa’daki havuzlarda bakıma alınacağı öğrenildi. Milliyet’e konuşan Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, şunları söyledi: “Hurda ihalesinin iptalini liman başkanlığımız yaptı. Beykoz Belediyesi ile anlaştık ve devirden sonra filoya katılmasını istiyoruz. Şimdiden destek olmak isteyenler var. Geri dönmesi için çabalayanlar ve emek verenlerle birlikte bir proje yürüterek gerekirse imece usulü Paşabahçe sularla kavuşacak diye umuyoruz. Şehir Hatları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın da onayını aldık.”

‘Sesi bile farklı’

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve gemi mühendisi Prof. Dr. Aydın Şalcı, atılan adımların yerinde olduğunu ve tarihe kazandırmanın büyük bir turizm potansiyeli doğuracağını söyledi. Şalcı şöyle devam etti: “İtalya Cenova’da ünlü Ansaldo San Giorgio tersanesinde savaş gemisi olarak tasarlandığı için çok güçlü makineleri var. Saatte 19 knots(35 km) hız yapar ve şehir hatlarının en süratli yolcu gemisidir. Motorunun sesi bile farklıdır eski İstanbullular iskeleye yanaşan vapurun Paşabahçe olduğunu motor sesinden anlar. Fenerbahçe ve Dolmabahçe İngiltere’de yapılırken, Paşabahçe İtalyan olmasıyla özeldir. Bu tarihi kurtarmak çok önemli. Çok sık ve günlük işlerde çalıştırmadan yani yormadan turistik özel seferler yapabilir. Boğaziçi’ne çok yakışacağı gibi Marmara’da da dolaşabilir çünkü çok estetik bir gemidir.”

Savaş gemisi formunda

Paşabahçe vapuru 1952 yılında İtalya’da gemi ve troleybüs üreten demir çelik tesislerinde savaş gemisi formunda yapıldı. Uzun yıllar İstanbul’un iki yakasında hizmet verdi.