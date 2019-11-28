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28.11.2019 - 10:32 | | DHA

Boğazından bıçaklandı, ambulansta eşinin saldırdığını söylemiş!

Adana’da sokakta yürürken boğazından bıçaklanan Burcu T.'nin (32) hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine kendisini eşi Sezer T.'nin (36) bıçakladığını söylediği ortaya çıktı.

Boğazından bıçaklandı, ambulansta eşinin saldırdığını söylemiş!

Olay, 27 Kasım'da Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Burcu T., sokakta barakada kebapçılık yapan eşi Sezer T. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Burcu T., kebapçıdan ayrılıp, yolda yürümeye başladı. Bu sırada arkasından gelen bir kişi, kadını boğazından bıçaklayıp kaçtı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burcu T., Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Burcu T.’nin, hastaneye kaldırılırken sağlık ekiplerine, kendisini eşi Sezer T.'nin bıçakladığını söylediği ortaya çıktı. Hastaneye gelen sağlık ekipleri de bu bilgiyi polisle paylaştı.

İddialar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan Sezer T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

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