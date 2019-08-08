Boğazından tabancayla vurulmuş halde bulundu!

Sabah saatlerinde Maşuk Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin boğazından tabanca ile vurularak, öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma yaptığı araştırmayla öldürülen kişinin Diyap Ayneli olduğunu tespit etti. Ayneli'nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma kati ya da katil zanlılarını belirlemek için soruşturma başlattı.