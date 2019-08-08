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08.08.2019 - 15:44| DHA

Boğazından tabancayla vurulmuş halde bulundu!

Şanlıurfa’da boş arazide boğazından tabanca ile vurularak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu. Cesedin Diyap Ayneli'ye (49) ait olduğu tespit edilirken jandarma, katil ya da katilleri belirlemek için çalışma başlatıldı.

Boğazından tabancayla vurulmuş halde bulundu!

Sabah saatlerinde Maşuk Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin boğazından tabanca ile vurularak, öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma yaptığı araştırmayla öldürülen kişinin Diyap Ayneli olduğunu tespit etti. Ayneli'nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma kati ya da katil zanlılarını belirlemek için soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

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