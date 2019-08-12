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12.08.2019 - 10:45| DHA

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Trabzon’da, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu Seyid Hanif Caferi(13) dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Olay, Söğütlü Mahallesi'ndeki sahil kıyısında meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Seyid Hanif Caferi, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri geldi. Arama çalışması başlatan dalgıçlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu bulup, kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyid Hanif Caferi, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı.

Çocuğun yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalışan bir kişiye özel güvenlik görevlisi müdahale etti.

Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.
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