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13.11.2019 - 12:22 | | İHA

Bölge genelinde pastırma yazı devam edecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde devam edeceğini bildirdi.

Bölge genelinde pastırma yazı devam edecek

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık, gününün ilk saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 - 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Öte yandan Elazığ'da pastırma yazı olarak tabir edilen sıcak havayı gören vatandaşlar ise, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere bir çok yerde güneşin tadını çıkartıyor.

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