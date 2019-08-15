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15.08.2019 - 16:07| AA

Bolu'da otomobille TIR çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille TIR'ın çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobille TIR çarpıştı: 6 yaralı
Bolu'da otomobille TIR çarpıştı: 6 yaralı
Bolu'da otomobille TIR çarpıştı: 6 yaralı
Bolu'da otomobille TIR çarpıştı: 6 yaralı
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Bolu-Nallıhan kara yolunda Mustafa B. idaresindeki 06 AVP 38 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammed Onur O'nun kullandığı 06 BHZ 52 plakalı TIR, 100. Yıl köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Berat Yekta (3), Aslı ve Nusret Atak ile Fatma ve Sultan Bay yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Berat Yekta Atak ile Fatma Bay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

İngiltere'de bıçaklı saldırıBaşkent Londra'daki İçişleri Bakanlığı yakınında ağır yaralı bir kişi bulunduğunu açıklayan İngiliz polisi, bir erkeğin gözaltına alındığını bildiriyor.
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