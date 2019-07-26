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26.07.2019 - 09:47| AA

Bolu'da ÅŸüpheli ölüm! Domuz avÄ±nda...

Bolu'da, domuz avÄ±nda av tÃ¼feÄŸiyle kazara vurulduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Bolu'da ÅŸüpheli ölüm! Domuz avÄ±nda...

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Ä°ddiaya gÃ¶re, Bolu Yumrukaya kÃ¶yÃ¼nÃ¼n Ã§evresinde bulunan ormanlÄ±k alanda arkadaÅŸlarÄ± ile domuz avÄ±na Ã§Ä±kan Hakan Kutluata (45), arkadaÅŸÄ±nÄ±n av tÃ¼feÄŸinden Ã§Ä±kan kurÅŸunla yaralandÄ±.

Â Kutluata'nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden av arkadaÅŸlarÄ±, saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.

Â Kutluata, olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Bolu Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi Ä°zzet Baysal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Acil Servisine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SÄ±rtÄ±nÄ±n sol kÄ±smÄ±ndan yaralanan Kutluata, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Â Jandarma ekiplerinin, Kutluata ile beraber ava gittiÄŸi iddia edilen 3 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±, av tÃ¼feklerine ise el koyduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Boluda ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼m Domuz avÄ±nda...

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ParasÄ±nÄ± isteyen alacaklÄ±nÄ±n kafasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±m taÅŸÄ±yla yardÄ±Ä°stanbul Pendik'te 3 kiÅŸinin, kendilerine borcu olan baba ve oÄŸulla tartÄ±ÅŸmasÄ± kanlÄ± bitti. Baba ve oÄŸul tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kiÅŸilerden birinin kafasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±m taÅŸÄ±yla vurarak yardÄ±. Yaralanan kiÅŸi ambulansla hastaneye götürüldü.
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