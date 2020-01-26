Bomba çukuru ‘sembolik’ oldu

Ankara’da FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışması sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne atılan 3 bombadan biri bahçe bölümüne düşmüştü. 100 metre ilerde bulunan 5 katlı Basın-Halkla İlişkiler binası ve alt kattaki giriş holü savaştan çıkmışa dönmüş, kullanılmaz hale gelmişti. Burada nöbet tutan polisler de yaralanmıştı.

Bahçenin yan tarafında bulunan ana binanın duvarları ise, şarapnel parçalarından delik deşik olmuş, cam çerçeve parçalanıp odalar oturulamaz hale gelmişti. Çevrede kimse olmadığı için ölen ya da yaralanan olmamıştı. Çukur daha sonra çadırla kaplanıp koruma altına alındı. Ziyaretçiler uzun süre çukuru karanfillerle süslediler. Hatıra fotoğrafları ile olayı ölümsüzleştirdiler. Bu bahçe bölümüne Meclis Yönetimi, o gece şehit olanların hatırasına bir anıt dikilmesine karar verdi ve çalışmalar başlatıldı. Anıt projesinin içinde bomba çukuru da yer aldı ve anıtın yanına çekildi. Ancak çukurun yeni şekli, insanları o gecenin dehşetine götürecek, hayallerinde yaşatacakları bir görüntüden çok uzak, adeta “kuyu” biçiminde sembolik bir hale dönüştü.