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07.08.2019 - 15:34| DHA/AA

Bomba patlatarak gözdağı verdiler!

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan 2 kişi, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, kaçan ikili yakalanarak, gözaltına alındı.

Bomba patlatarak gözdağı verdiler!

Olay öğle saatlerinde Sapanca Gölü’nün Kartepe mevkindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi restorana gelerek, işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi.

Patlamanın ardından olay yerine 112 Acil, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan ikili, polis tarafından yakalandı. Soruşturma başlatıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yaptığı  açıklamada, olayın terör olayı olmadığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz  konuyla ilgileniyor. Çok önemli bir olay değil." diye konuştu.

Konunun araştırıldığını aktaran Kocaman, "Sesten dolayı bir  çalışanımız kulaklarından rahatsız olmuş." dedi.

 

 

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