Booker Roman Ödülleri açıklandı

Ödül töreninde konuşan Atwood, favoriler arasında gösterilmelerine rağmen ikisinin de bu ödülü beklemediklerini açıkladı. Evaristo, ilki 1969’da verilen ödülü kazanan ilk siyah kadın ve ilk siyah İngiliz yazar oldu. Booker Ödülü’ne Elif Şafak da “On Dakika Otuz Sekiz Saniye” isimli kitabıyla aday gösterilmişti. Booker Ödülü, 1974 ve 1992 yıllarında da iki yazara verilmiş, ardından kurallar değiştirilerek ödülün tek yazara verilmesi zorunluluğu getirilmişti. Jüri başkanı Peter Florence, jürinin beş saat süren toplantıda tek bir isim üzerinde anlaşamadığını ve ödül komitesinin karşı çıkmasına rağmen ödülü iki kişiye vermek istediklerini söyledi.