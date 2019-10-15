Bora Gencer kimdir, kaç yaşında? Bora Gencer biyografisi

Bora Gencer, 14 Nisan 1965'te İstanbul'da doğdu. İlkokulu Maçka İlköğretim Okulu'nda okudu. Caz piyanisti olan İlham Gencer'in oğlu olan Bora Gencer, müzik dolu bir evde büyüdü. Annesi babasının ikinci eşi Necla Gencer'dir. Ayşe Gencer ve İlhan Gencer adlı iki kardeşi vardır. Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, babası İlham Gencer'in amcasıyla evliydi.

Daha küçük yaşta müziğin içinde olması ve ailesinden gelen yetenekle İstanbul Devlet Konservatuarına 200 puan üzerinden 193 puanla dönemin en yüksek puanıyla girdi. Enstrüman olarak piyanoyu çok sevmesine rağmen yine ailesinin nasıl olsa ailede herkes piyano çalıyor, konservatuarda da yardımcı ders piyano demesiyle kemanı seçerek keman bölümüne yazıldı.

7 sene konservatuvar eğitiminden sonra babasının teklifiyle birlikte profesyonel müzik hayatına başladı.