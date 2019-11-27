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27.11.2019 - 16:28 | | DHA

Borç-alacak cinayetinde 2 sanığa, 40 yıl 5 ay hapis cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan Ünal Demiray (35), 33 yıl 4 ay, 1 kişiyi yaralayan Tunay Kartal (31) ise 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Borç-alacak cinayetinde 2 sanığa, 40 yıl 5 ay hapis cezası

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde 2016 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Tunay Kartal ve Erkan Menteş (32), borç-alacak anlaşmazlığını görüşmek için Ünal Demiray ile büfede buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Demiray, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle, Kartal ve Menteş'e ateş açtı. Tunay Kartal ve Erkan Menteş de, yanındaki tabancaları çekerek karşılık verdi. Çıkan çatışmada, Kartal ve Menteş ağır yaralanırken, bacağından yaralanan Demiray aracına binerek, olay yerinden kaçtı. Kartal ve Menteş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı halde kaçan Ünal Demiray ise, polis merkezine giderek teslim oldu. Çatışmada ağır yaralanan Erkan Menteş kurtarılamazken, tedavisi tamamlanan Tunay Kartal ve Ünal Demiray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ünal Demiray ve Tunay Kartal, İnegöl 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasını yapan Demiray, ''Alacak-verecek yüzünden olay yerinde bir araya geldik. O sırada çıkan tartışmada bana ateş ettiler, ben de silahımla kendimi korudum" dedi. Ünal Demiray'a 'kasten adam öldürme' ve 'kasten adam yaralama' suçundan toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Tunay Kartal'ı da 'tehdit, hakaret' ile 'kasten adam yaralama' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

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