MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika | Borç- alacak kavgası kanlı bitti! Yaralılar var
27.08.2019 - 13:39| DHA

Son dakika | Borç- alacak kavgası kanlı bitti! Yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında, borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Son dakika | Borç- alacak kavgası kanlı bitti! Yaralılar var

Olay, saat 12.00 sıralarında, ilçeye bağlı Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem A. (42) ve oğlu Kenan A. (18), iddiaya göre, daha önce borç olarak verdikleri parayı almak üzere, Ahmet C.'nin (48) araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Burada baba- oğul ile Ahmet C. arasında tartışma başladı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet C.'nin oğlu Alper C.'nin (24) de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ahmet C., Alper C., Yaşar A., Kenan A. ve Kerem A., silahla vurularak, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet C. ile oğlu Alper C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, dükkanda yaptığı arama sonucu ruhsatsız 2 tabanca ve 14 boş kovan buldu. İlk belirlemelere göre, silahların Kerem A. ile Ahmet C. tarafından ateşlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında karar!Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan Mohammed V.'nin 29 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Hükümlünün cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 350 bin lira...

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 350 bin lira...

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Murat Tokmak kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Murat Tokmak kimdir, kaç yaşında?

Sıradaki Haber