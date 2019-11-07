Borç batağı ölüme sürükledi

İstanbul Fatih’te aynı evde yaşayan dört kardeş, önceki gün kaldıkları evlerinde ölü bulundu. Kapısında “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” yazılı not asılan evde incelemelerde bulunan polis, dört kardeşin de zehirlenerek öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, kardeşlerin kanında siyanür çıktığı tespit edildi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ettikleri iddia edilen kardeşlerden geriye ise 2 bin 500 TL’lik borç defteri kaldı.

İstanbul Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde bulunan bir binanın birinci katında yaşayan ve dördü de bekar olan Kamuran Yetişkin (60), Yaşar Yetişkin (56), Oya Yetişkin (54) ve Cüneyt Yetişkin (48) kardeşlere, arkadaşları ve akrabaları üç gün boyunca ulaşamayınca önceki gün polisi aradılar. İhbar üzerine daireye gelen polis, kapıya asılı “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” şeklinde yazılı not buldu. Bunun üzerine eve girmeyip olay yerine AFAD ekiplerini çağıran polis ekipleri, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından eve girdi. Polis, kardeşlerin cansız bedenlerini evde farklı odalarda buldu.

Bunalıma soktu

Kardeşlerin üçünün psikolojik tedavi gördüğü, evin geçimini ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde modelist olan ve canlı modellik yapan 54 yaşındaki Oya Yetişkin’in karşıladığı belirlendi. Oya Yetişkin’in ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiği ve maaşına da birkaç gün önce haciz geldiği ortaya çıktı. Psikolojik tedavi gören kardeşlerden Kamuran Yetişkin’in obezite, Yaşar Yetişkin’in ise sara hastası olduğu belirlenirken, evde yapılan incelemelerde çok sayıda anti depresan ilaç bulundu.

Kardeşlerin cesetleri üzerinde yapılan ön otopside, siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıkarken, olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu su bardakları, kardeşlerin siyanürü suya karıştırarak içtikleri ihtimalini ortaya çıkardı. Bir iddia ise evde tek çalışan olan Oya Yetişkin’in girdiği bunalım sonrasında siyanür bulunan suları önce kardeşlerine içirdiği daha sonra da kendisinin içtiği yönünde. Polis bu iddialarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Maaşına haciz

Birinci dereceden akrabaları olmadığı ve tanıdıklarının Mersin’de yaşadığı ortaya çıkan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ile mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu’nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde modelist olan ve canlı modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin’i, Oya Yetişkin’in iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin’i ise mahalle bakkalı teşhis etti.

Kardeşlerin 15 yıldır aynı dairede kiracı olduklarını söyleyen mahalle bakkalı Yusuf Deniz ise şunları söyledi:

“Kendi hallerinde bir yaşam süren dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı. Dördü de bekardı. Maddi sıkıntıları vardı. Kardeşlerden birinin müzik öğretmeni olduğunu biliyordum, erkeklerden küçük olan da kuryelik yapıyordu. Diğerleri çalışmıyordu. Oya, en son cumartesi günü alışveriş yapmaya geldi bana ‘Maaşıma haciz koydular’ demişti.”

Geriye borç defteri kaldı

Anne ve babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü. Öte yandan kardeşlerin mahalle bakkalına da 2 bin 500 TL borcu olduğu belirlendi.

3 ay faturayı ödeyemediler

Olaydan hemen sonra da kardeşlerin yaşadıkları dairenin de elektrikleri borç nedeniyle kesildi. Binaya gelen BEDAŞ ekipleri, 607,16 liralık elektrik faturasının iki aydır ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesti. Konuyla ilgili CK Enerji Boğaziçi Elektrik ise şu açıklamayı yaptı:

“Tüm bildirimlere rağmen ödenmemiş üç elektrik faturası bulunan ve aboneliğin olayda hayatını kaybedenlerin adına olmadığı dairenin elektriğinin kesilme işlemi de yasal düzenlemeler çerçevesinde sabah saat 09.00 sularında gerçekleşmiştir. Belirttiğimiz gibi aboneliğin olayda hayatını kaybedenlerin adına olmaması nedeniyle gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır. Ancak olayın öğrenilmesinin hemen ardından bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kesme işlemi iptal edilmiş olup daireye yeniden elektrik verilmiştir.”