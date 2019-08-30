MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBorcunu ödemeyince kolunu kırdılar! Tefecilere operasyon
30.08.2019 - 13:12| DHA

Borcunu ödemeyince kolunu kırdılar! Tefecilere operasyon

Edirne’nin Keşan ilçesinde tefecilik yaptıkları, son olarak da borcunu ödeyemeyen R.Y.'ye kolunu kırarak, gözdağı verdikleri öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Borcunu ödemeyince kolunu kırdılar! Tefecilere operasyon

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiye faizle borç para vererek, zorla senet imzalattıkları daha sonra da zor kullanarak bu kişilerden para aldıkları öne sürülen şüpheliler Taner Kalay, Mesut Bölek ve G.B.'yi takibe aldı. Jandarma 3 şüphelinin son olarak borcunu ödemediği gerekçesiyle R.Y.'nin kolunu kırıp, gözdağı verdiklerini belirledi. 

Operasyon düzenleyen jandarma, Taner Kalay ve Mesut Bölek'i evlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. G.B. ise bulunamadı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 12 boş senet, 57 bin 500 liralık dolu senet ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Taner Kalay ve Mesut Bölek, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. G.B.'nin yakalanması için aramalar sürüyor.

Akıl almaz olay! Böyle yolculuk ettiKonya’da, trafiğin yoğun olduğu caddede, arka ve yan kapıları açılan hafif ticari araçla metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşınması görenleri şaşırttı. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dikey Geçiş Sınavı(DGS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Dikey Geçiş Sınavı(DGS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Gece çay içtiler sabah ölüm haberini aldılar!

Gece çay içtiler sabah ölüm haberini aldılar!

Yangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardı

Borcunu ödemeyince kolunu kırdılar! Tefecilere operasyon

Borcunu ödemeyince kolunu kırdılar! Tefecilere operasyon

Sıradaki Haber