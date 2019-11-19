Börekte sevindiren sonuç

Endüstriyel olarak üretilen trans yağlar, dünyada her yıl 540 bin ölüme yol açıyor. Uzmanlara göre, yağların yüksek oranda tüketilmesi, kalp damar hastalığını yüzde 21, kalp damar hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 28 artışına yol açıyor. Türk Kardiyoloji Derneği ile Sağlığa Evet Derneği öncülüğünde, trans yağların olumsuz etkilerine dikkati çekmek için düzenlenen “Trans Yağ Çalıştayı”nda ilginç bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Türk Kardiyoloji Derneği’nden Prof. Dr. Pınar Ay’ın çalışması kapsamında İstanbul’da sosyo-ekonomik düzeyi düşük sekiz ilçe ve her ilçedeki üç mahallede, üç devlet okulu rastgele yöntemle seçildi. Okullara yakın pastane ve börekçilerdeki ürünler trans yağ analizi için TÜBİTAK’a gönderildi. Toplam 72 börek üzerinde gerçekleştirilen analizlerde böreklerin tamamındaki trans yağ miktarı Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen değerin altında bulundu. Ürünlerdeki 100 gram yağda ortalama trans yağ miktarı sadece yüzde 0.22 gram olarak saptandı. Söz konusu araştırma kapsamında aynı zamanda üç ilçede, ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin velilerine trans yağ anketi uygulandı. Bu ankete ise toplam 506 öğrenci velisi katıldı. Araştırmada öğrenci velilerinin yüzde 83’ünün trans yağ ve zararları konusunda bilgi sahibi olduğu saptandı.”

‘Danimarka örneği uygulanmalı’

Çalıştaya katılan isimlerden İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Öner Özdoğan ise, Danimarka örneğinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Danimarka’da endüstriyel olarak üretilen trans yağ asitlerinin günlük alımının 1976’da 6 gramdan 1.2 gram seviyesine düşürülmesiyle birlikte, kalp hastalığına bağlı ölümlerde yüzde 50’lik bir düşüş sağlandı. Günde beş gram trans yağ kalp damar hastalıklarında riski yüzde 25 artırırken, doymuş yağlara göre beş kat daha fazla risk artışı söz konusu.”