MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBörü filmi başrol oyuncuları kimler? Börü filmi konusu
31.10.2019 - 15:27 |

Börü filmi başrol oyuncuları kimler? Börü filmi konusu

Börü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Börü filminin yönetmen kadrosunda Can Emre, Cem Özüduru yer alıyor. Vizyona girdiği tarihten itibaren 8 hafta boyunca vizyonda kalan film 575.959 seyirci tarafından izlendi. Filmin gişeden elde ettiği hasılat ise 7.662.422,79 TL olarak açıklandı. Peki Börü filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor.

Börü filmi başrol oyuncuları kimler? Börü filmi konusu

Börü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Börü filmi Özel Harekatın en seçkin timi olan Börü'nün vatan savunmasında görev alışını konu alıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları konu alan Börü filminde vatanı korumak için canı pahasına mücadele eden kumpasları ve oyunları bozan Özel Harekat Timi'nin korkusuzca savaşması konu alınıyor.

BÖRÜ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu (Kaya Ülgen)

Murat Arkın (Kemal Boratav)

Atıf Emir Benderlioğlu (Turan Kara)

Can Nergis (Tolga Erlik)

Mesut Akusta (İrfan Aladağ)

Ahmet Pınar (Barbaros Cepni)

Ozan Ağaç (Baran Harput)

Bedii Akın (Ömer Tunç)

Zafer Algöz (Osman Alan)

Gökçe Demir (Özge Gürel)

Turgut Atalay (Gürol Tonbul)

Tan (Tan Altay)

Yakup Cepni (İlhami Adsal)

Muhterem (Sadettin Kanpalta)

Alper Albay (Edip Tüfekçi)

Öğretmen önlükleri yeniden tasarlandıÖğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine bugüne uyarlanarak yeniden tasarlanan öğretmen önlükleri, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çeşitli okullardan öğretmenler katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Abdest nasıl alınır? Abdest alırken nasıl niyet edilir?

Abdest nasıl alınır? Abdest alırken nasıl niyet edilir?

SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) nedir?

SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) nedir?

Vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtı

Vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtı

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Sıradaki Haber