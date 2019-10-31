Börü filmi başrol oyuncuları kimler? Börü filmi konusu

Börü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Börü filmi Özel Harekatın en seçkin timi olan Börü'nün vatan savunmasında görev alışını konu alıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları konu alan Börü filminde vatanı korumak için canı pahasına mücadele eden kumpasları ve oyunları bozan Özel Harekat Timi'nin korkusuzca savaşması konu alınıyor.

BÖRÜ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu (Kaya Ülgen)

Murat Arkın (Kemal Boratav)

Atıf Emir Benderlioğlu (Turan Kara)

Can Nergis (Tolga Erlik)

Mesut Akusta (İrfan Aladağ)

Ahmet Pınar (Barbaros Cepni)

Ozan Ağaç (Baran Harput)

Bedii Akın (Ömer Tunç)

Zafer Algöz (Osman Alan)

Gökçe Demir (Özge Gürel)

Turgut Atalay (Gürol Tonbul)

Tan (Tan Altay)

Yakup Cepni (İlhami Adsal)

Muhterem (Sadettin Kanpalta)

Alper Albay (Edip Tüfekçi)