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29.12.2019 - 11:27 | | AA

Boş dairesinde 130 kütükle istiridye mantarı yetiştiriyor

Bingöl'de, mobilya ustası Mahsum Karlı,  boş dairesinde kavak ağacı kütüğünde mantar yetiştiriyor.

Boş dairesinde 130 kütükle istiridye mantarı yetiştiriyor
Boş dairesinde 130 kütükle istiridye mantarı yetiştiriyor
Boş dairesinde 130 kütükle istiridye mantarı yetiştiriyor
Boş dairesinde 130 kütükle istiridye mantarı yetiştiriyor
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Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Karlı, aynı mahalledeki 3 katlı binanın kendisine ait zemin katındaki boş dairesini  kiraya vermek yerine mantar yetiştirmek için hazırladı.

Bu amaçla köylerden temin ettiği kavak kütüklerini evin salonuna  yerleştiren Karlı, istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

Mahsum Karlı yaptığı açıklamada, mantarı çok sevdiğini  ve kendi ihtiyacını karşılamak için geçen sene üretime başladığını söyledi.

Mantar üretimi için 10 gün Kocaeli'deki bir tesiste eğitim gördüğünü  anlatan Karlı, önce kültür mantarı üretmeyi düşündüğünü daha sonra ise doğal  olduğu için istiridye mantarını üretmeyi tercih ettiğini belirtti.

"EVDE ÇOK TÜKETTİĞİM İÇİN BU İŞE BAŞLADIM"

"İlk başta hobi olarak düşündüm, aynı zamanda evde çok tükettiğim için  bu işe başladım." diyen Karlı, şunları kaydetti:

"Eskiden Bingöl'ün dağlarında, yüksek yerlerde 'kirkor' diye bilinen  bir mantar çeşidini toplayıp yerdik. Ayrıca doğal mantarı çok seviyorum. Bundan  dolayı kavak ağacından, hiçbir katkı maddesi verilmeden yetiştiriyorum. Hiçbir  kimyasal madde kullanmadım. Bu, dağda yetişen mantarla aynı özelliktedir. Bunun  için kendi evimde 130 kütükle bu işi yapıyorum. Çoğunu kendim tüketiyorum. Akraba  ve komşulara veriyorum. Bazen de eş dosta satıyorum. Şu anda ihtiyacımız kadar üretiyoruz. İlerideki aşamalarda bu işi ticari olarak sürdürmeyi düşünüyoruz."

İstiridye mantarı yetiştirmenin kültür mantarından daha zor olduğunu  aktaran Karlı, "İstiridyenin yetiştirilmesi kültür mantarından farklıdır. Işık,  hava ve bol oksijen ister. Kültür mantarı gibi bodrumlarda karanlık yerde değil  ışığa çok ihtiyaç duyar. Dağda yetişen doğal bir mantar neyse istiridye mantarı  da aynıdır." dedi.

Karlı, istiridye mantarının doğada kavak ağaçlarında yetiştiğini,  şekli istiridye kabuğuna benzediği için "istiridye mantarı" denildiğini sözlerine  ekledi.

 

 

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