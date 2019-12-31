Boşandığı eşini evinde dövdü

Olay, öğleden sonra Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sinan K., plakasız motosikletiyle boşandığı 2 çocuğunun annesi Elif K.'nin evine geldi. İçeri giren Mehmet Sinan K. ile eski eşi Elif B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Sinan K., eski eşini tekme tokat dövmeye başladı. Kadının çığlıkları üzerine Mehmet Sinan K., motosikletini de bırakarak yaya olarak evden kaçtı. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, hafif yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü. Kaçan eski kocanın geride bıraktığı motosiklette yapılan aramada ise poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu ile bıçak ve tabanca bulundu. Tabanca, bıçak ve uyuşturucuya el koyan polis, eski eşini döverek kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.