Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vurdu!

Olay, gece yarısı sıralarında Mehmet Akif Mahallesi hastane yolundan meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Y., işten çıkıp evine giderken, yolda ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Y. ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Yusuf Y., yanındaki tabancayı çekip, eşi Hülya Y.'yi iki bacağından vurdu. Yaralanan Hülya Y., kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hülya Y., gelen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yusuf Y. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.