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13.09.2019 - 11:48 | | AA

Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı!

Antalya'da bir kadın, boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı!

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde Nizamettin  S. (53) ile kendisinden boşanmak istediğini belirten eşi Ayşe S. (50) arasında  tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nizamettin S, karısını vücudunun 15 yerinden bıçakla yaraladı.

Durumu gören çocukların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis  ekipleri, yaralı kadını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun  bakım ünitesinde tedaviye alınan Ayşe S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu  öğrenildi.

Nizamettin S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

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