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30.09.2019 - 17:11 | | AA

Bosna Hersek'te FETÖ iltisaklı 4 Türk'ün oturum izni iptal edildi

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı, ülkede bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı dört Türk vatandaşının oturum iznini iptal etti.

Bosna Hersek'te FETÖ iltisaklı 4 Türk'ün oturum izni iptal edildi

Ülke medyasında yer alan haberlerde, Güvenlik Bakanlığına bağlı Yabancılar Şubesinin, daha önce Türkiye'nin iadesini istediği kişilerden dördünün oturum iznini iptal ettiği belirtildi.

Aralarında FETÖ iltisaklı Bosna Sema Eğitim Kurumlarında öğretmenlik yapan Ali Lafcıoğlu'nun da bulunduğu belirtilen dört kişinin oturum izinlerinin iptaliyle ilgili mahkemeye itiraz başvurusu yapıldığı ifade edildi.

FETÖ iltisaklı bu kişilerin avukatı Nedim Ademovic, yaptığı açıklamada, Yabancılar Şubesinin kararı üzerine Güvenlik Bakanlığına itiraz ettiklerini ancak bu itirazın reddedildiğini söyledi.

Ademovic, süreci Bosna Hersek Mahkemesine taşıdıklarını belirterek nihai kararı mahkemenin vereceğini ifade etti.

Türkiye, Bosna Hersek'te ikamet eden bazı FETÖ iltisaklı kişilerin iadesini talep ediyordu.

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