Boşu Bir Yerde filminin konusu ve oyuncuları

Kemal Uzun'un yönetmenliğini yaptığı Boşu Bir Yerde'nin senaryosu Uğur Akça'ya ait. 103 dakika süren film komedi ve macera türünde.

FİLMİN KONUSU

İstanbul'un kenar mahallerinden birinde yaşayan ve aynı evi paylaşan üç arkadaş (Ahmet:Ünal Yeter - Erkan:Ferit Kaya - Nuri : Barış Küçükgüler) ev sahipleri olan Ruşen Hanım'a olan kira borçlarını ödemek için olmadık işlere girerler. Onlara bu katakullilerde yardımcı olan Gizemli Kahraman Hacı Güdük Abi'leri (Nebil Sayın) ile kalkıştıkları bu tehlikei serüven finalde mutlu sonla neticelenir..!

OYUNCU KADROSU

Ünal Yeter : Ahmet

Ferit Kaya : Erkan

Barış Küçükgüler: Nuri

Zeynep Kankonde: Ruşen Hanım

Nebil Sayın: Gözlüklü Adam

Mehmet Şeker: Ercü

Beren Gökyıldız: Elmas

Merve Hazer: Erkan'ın sevgilisi

Selda Şentürk: Suna