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13.08.2019 - 11:50

Boşu Bir Yerde filminin konusu ve oyuncuları

Kemal Uzun'un yönetmen koltuğunda oturduğu 2016 yapımı Boşu Bir Yerde filmi komedi türündedir. İstanbul'da geçen Boşu Bir Yerde filminde aynı evi paylaşan üç arkadaşın hikayesi konu edinilir. İşte Boşu Bir Yerde filminin oyuncuları...

Boşu Bir Yerde filminin konusu ve oyuncuları

Kemal Uzun'un yönetmenliğini yaptığı Boşu Bir Yerde'nin senaryosu Uğur Akça'ya ait. 103 dakika süren film komedi ve macera türünde.

FİLMİN KONUSU

İstanbul'un kenar mahallerinden birinde yaşayan ve aynı evi paylaşan üç arkadaş (Ahmet:Ünal Yeter - Erkan:Ferit Kaya - Nuri : Barış Küçükgüler) ev sahipleri olan Ruşen Hanım'a olan kira borçlarını ödemek için olmadık işlere girerler. Onlara bu katakullilerde yardımcı olan Gizemli Kahraman Hacı Güdük Abi'leri (Nebil Sayın) ile kalkıştıkları bu tehlikei serüven finalde mutlu sonla neticelenir..!

OYUNCU KADROSU

Ünal Yeter : Ahmet
Ferit Kaya : Erkan
Barış Küçükgüler: Nuri
Zeynep Kankonde: Ruşen Hanım
Nebil Sayın: Gözlüklü Adam
Mehmet Şeker: Ercü
Beren Gökyıldız: Elmas
Merve Hazer: Erkan'ın sevgilisi
Selda Şentürk: Suna

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