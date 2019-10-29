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29.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Bourdain’in hayatı belgesel oluyor

Geçen yıl yaşama veda eden ünlü şef Anthony Bourdain‘in hayatı belgesel oluyor.

Bourdain’in hayatı belgesel oluyor

Focus Features, CNN Films ve HBO Max, belgeselin ortaklığını üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise “They’ll Love Me When I’m Dead” ile tanınan Morgan Neville oturuyor. Belgeselin, CNN ve HBO Max platformları üzerinden yayınlanması planlanıyor. 

29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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