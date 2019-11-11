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11.11.2019 - 17:44 | | DHA

Boya yüklü TIR devrildi! Yol beyaza büründü

Ordu’da, sürücüsü Uğur Dizdar'ın (29) kontrolünden çıkan TIR, virajda devrildi. Kazada boya kutuları yola savrulurken, karayolu beyaza boyandı.

Boya yüklü TIR devrildi! Yol beyaza büründü
Boya yüklü TIR devrildi! Yol beyaza büründü
Boya yüklü TIR devrildi! Yol beyaza büründü
Boya yüklü TIR devrildi! Yol beyaza büründü
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Ünye’nin Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Uğur Dizdar yönetimindeki 28 AAE 574 plakalı TIR, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu virajda devrildi. TIR’daki boya kutularının döküldüğü yol beyaz renge boyandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Uğur Dizdar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım bir süre dururken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" denildi.
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