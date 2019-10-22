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22.10.2019 - 17:48 | | DHA

Boyadığı trafoda akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Ordu'da duvarını boyadığı elektrik trafosundaki izolatöre elindeki metal boya fırça sapının temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi Engin Kabacı (26), ağır yaralandı.

Boyadığı trafoda akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Olay, saat 15.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Kuğu Kent Caddesi'nde meydana geldi. Boyacı Engin Kabacı, duvarlarını boyadığı trafoda, elindeki boya fırçasının metal sapı, izolatöre temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kabacı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kabacı, daha sonra sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Vücudunda yanıklar oluşan Kabacı'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından, bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafo ve çevresinde önlem aldı. Polisin soruşturması sürüyor.

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