MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBoydak Holding eski ortağına FETÖ'den 3 yıl 1 ay hapis cezası
17.10.2019 - 13:21 | | İHA

Boydak Holding eski ortağına FETÖ'den 3 yıl 1 ay hapis cezası

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in eski ortaklarından Nazif T. (60) tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Boydak Holding eski ortağına FETÖ'den 3 yıl 1 ay hapis cezası

2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Nazif T., hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek, sanık Nazif T.'nin, Boydak Holding'e bağlı bazı şirketlerde yönetim kurulunda yer aldığını, bazılarında da ortaklığının bulunduğunu söyleyerek, sanığın 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Nazif T., Boydak Holding'te 1980 yılında muhasebeci olarak çalışmaya başladığını söyleyerek, "Gayret ve tecrübelerime bakarak, küçük bir hisse verdiler. Yapılan bütün hayır ve hasenatları benim müdahalem olmadan yaptılar. Kapıdan gelenleri geri çevirmediler. Yardımlara benim karışmam doğru olmazdı. Araplara satılan bankada binde 2,5 oranında hissem vardı. Hiçbir zaman bu yapıya sempati duymadım. Amerika’ya sığınmanın anlamı olmadığını yüzlerine de çok kez söyledim. Adaletinize güveniyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Nazif T.'ye, 'örgüte yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Resulayn'da YPG/PKK'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldıResulayn'a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPGPKK'nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun

Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun

Pazarda silahlı kavga: 2 yaralı

Pazarda silahlı kavga: 2 yaralı

Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Avukatı da kabul etti: Tasvip etmeyiz!

Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Avukatı da kabul etti: Tasvip etmeyiz!

Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama

Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama

Sıradaki Haber