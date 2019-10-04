İstanbul Kartal’da iki yıl önce Aleyna Can (17) günlük kiralanan bir dairede silahla öldürüldü. Cinayetin işlendiği odada Mesut Varol, Ercan Ekici ve Aleyna Can’ın erkek arkadaşı Bayram Ekici vardı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, üç sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Dava önceki gün karara bağlandı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Bayram Ekici ile Ercan Ekici hakkında beraat kararı verirken, tutuklu Mesut Varol’u “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Verilen cezaya isyan eden ve karara itiraz edeceklerini belirten Aleyna Can’ın annesi Fatma Yirmibeş şu iddialarda bulundu:

‘Kasten’ iddiası

“Kızım kasten öldürüldü. Kimse kaza demesin. Böyle bir adaleti kabul etmiyorum. Kızımı öldüren Mesut’u da Bayram Ekici kullandı. Bayram Ekici kızıma tecavüz etti. Cinayetten iki ay önce kızımı dövdüğü ve öldürmekle tehdit ettiği için savcılığa başvurduk. Savcılık uzaklaştırma kararı verdi. Ama mahkemede derdimi anlatamadım. Kızımın ölümünden hepsi sorumlu. Ama ne oldu, iki kişi ceza almadı. Mesut da yatacak sonra normal hayatına dönecek. Bunu kabul etmiyorum. Bu nasıl adalet?”

‘4 yıl yatıp çıkacak’

Aleyna Can’ın ailesinin avukatı Kübra Süleyman da şunları söyledi: “Mahkeme karar verirken sanıkların beyanlarını dikkate aldı. Sanık, ‘Benim bunu yapmam için sebebim yok’ dedi. Diğer iki kişi de aynı şeyi söyledi. Oysa, sanık Bayram Ekici hakkında daha önce Aleyna Can’ı alıkoyduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilmişti. Bunlar dikkate alınmadı. Kaza deniliyor, kazaysa olay yerinden neden kaçtılar. Aleyna’nın kanında dört farklı uyuşturucu çıktı, tek başına içmiş olmaz. Sanıkların içip içmediği araştırılmadı. Anal, vajinal sıvı alındı ama incelenmedi. Aleyna’yı öldüren şahıs 7.5 yıl hapis cezası aldı. Bunun yatarı 4 yıl. Üst mahkemeye giderek karara itiraz edeceğiz.”