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02.12.2019 - 00:40 |

Böyle bulundu! Kötü kokunun ardından dehşet çıktı

İstanbul Fatih'te İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu.

Böyle bulundu! Kötü kokunun ardından dehşet çıktı

Olay, Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında 21:30 sıralarında meydana geldi Abdilharababad'ın yaşadığı daireden kötü kokuların geldiğini fark eden bina sakinleri durunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdilharababad'ın öldüğü belirlendi. Alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edilen Abdilharababad'ın yaklaşık 1 aydır burada yaşadığı, evden gelen kötü kokuların ise evde biriken çöplerden kaynaklı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin evde incelemesi sürüyor.

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