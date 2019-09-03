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03.09.2019 - 17:43| İHA

Böyle götürüldü!

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Böyle götürüldü!

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 şahsa 1,71 gram bonzai sattığı tespit edilen T.S. ile S.E. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 paket halinde 65,96 gram bonzai ve 187 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Polisteki sorguları tamamlanan T.S. ve S.E. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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