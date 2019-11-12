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12.11.2019 - 17:21 | | AA

Böyle yakalandı! 200 kamera, 25 bin erkek şahıs incelendi

İstanbul Pendik'te parkta kuzeniyle oynayan 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Böyle yakalandı! 200 kamera, 25 bin erkek şahıs incelendi

Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki erkek çocuğunun 22 Ekim'de kuzeniyle Kavakpınar Parkında oynarken bir kişi tarafından ormanlık alana götürülerek cinsel istismarda bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, Pendik Çocuk İzleme Merkezinde mağdurun ifadesini aldı.

200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ TARANDI

Kuzeni ile 22 Ekim'de dışarıda oynarken tanımadıkları bir kişinin yanlarına gelerek çalılık alana götürüp istismarda bulunduğunu anlatan çocuğun yer göstermesi üzerine polis, yaklaşık 8 kilometrelik alandaki 200 güvenlik kamerasının görüntülerini taradı. Görüntüsüne ulaşılan şüphelinin mahalleden hiç çıkmadığının tespit edilmesi üzerine mahallede yaşayan 58 bin kişiyi incelemeye alan ekipler, 25 bin erkek şahısla ilgili detaylı çalışma yaptı.

BOY ANALİZİ ELE VERDİ

Kamera görüntülerinden, iş yerinin duvar yüksekliğiyle şüphelinin boyu kıyaslanarak yapılan boy analizi neticesinde şüpheli sayısı 280'e indirildi.
280 kişi üzerinde yapılan birebir çalışma sonucunda polis, cinsel istismarda bulunan zanlının 42 yaşındaki A.Ç. olduğunu tespit ederek şahsı 6 Kasım'da Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde  gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunuBıtcoin Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da tutuklanmasının ardından Marmaris'te de bilgisayar dükkanı sahibi K.Ö.'nün de benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. 3 yıl önce topladığı paralarla ortadan kaybolan bilgisayarcı her yerde aranıyor.
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