‘Boyun Eğme’ yılın manşeti

MediaCat dergisi, 2007 yılından bu yana her yıl ocak ayı sayısında geride kalan yılın en iyi manşetlerini sayfalarına yansıtıyor. ‘Yılın Manşetleri’ çalışmasında bu yıl da 15 ulusal gazetenin 5 bin 475 manşeti değerlendirilmeye alındı. MediaCat Yazı İşleri ekibi tarafından ön elemeden geçirilen bu maşetler arasından 135’i jüri değerlendirmesine sunuldu.

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri, 2019 yılının en iyi 10 manşetini belirledi. Yılın en çarpıcı manşetleri belirlenirken, manşetin sözlü ifade gücü ve çarpıcılığı, merak uyandırması, espri barındırması, nefret söylemi içermemesi ve genel görsel ve grafik estetik gibi kriterler dikkate alındı.

Yapılan değerlendirme sonucu, gazetemizin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle 25 Kasım’da 1. sayfasına taşıdığı tam sayfa ‘Boyun Eğme’ manşeti, jürinin ortak kararıyla ‘Yılın Manşeti’ olarak seçildi.

Manşetiimiz yayımlandığı gün de sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Özellikle sanatçılar ve ünlüler Türkiye’nin kanayan yarasına Milliyet’in 1. sayfasını paylaşarak dikkati çekmişti.

Ünlü isimler, kapak sayfasını profillerinde paylaşarak, Milliyet’e teşekkür etmişti. Kadın aktivistler de farkındalık yaratığı için manşeti beğendiklerini aktarmıştı. Öte yandan birçok Instagram ve Twitter kullanıcıları da kadına yönelik şiddete tepki göstermek için Milliyet’in 1. sayfasına yer vermişti.

Seçici kurul

Bu yılki jüri şu isimlerden oluştu: Medyaevi Medya İlişkileri Grup Direktörü Barış Durukan, bilimkurgu yazarı Tevfik Uyar, gazeteci Nilay Örnek, Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, InStyle dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader, reklamcı Levent Erden, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Concept Kreatif Direktörü Kerem Özkut, gazeteci Ferhat Boratav, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emirhan Çelikbilek ve MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan.