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23.08.2019 - 18:20| AA

Brezilya'dan sonra şimdi de Gaziantep! Böyle yakalandı

Gaziantep'te cinayet şüphelisi kişi, kadın kılığında yakalandı.

Brezilya'dan sonra şimdi de Gaziantep! Böyle yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri 15 Temmuz'da Nurdağı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı olan B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının ilçeye bağlı Kırışkal Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, söz konusu mahalleye operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, zanlı B.K'yi kadın kılığında ve elinde bir çantayla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Çantasında yapılan aramada ise tabanca, 42 fişek, 3 bin 200 lira ve çeşitli kadın kıyafetleri ele geçirdi.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

15 Temmuz'da Nurdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirmişti.

BREZİLYA'DA DA YAŞANMIŞTI

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Gericino Hapishanesi'nde cezasını çeken çete elebaşı Clauvino da Silva'nın, kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek yaptığı firar denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

 

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.
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