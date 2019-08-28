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28.08.2019 - 10:28| İHA

'Bronz Bebek Lahdi' ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait Medusa Tanrıça kabartmalı 'Bronz Bebek Lahdi' ele geçirildi.

'Bronz Bebek Lahdi' ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonda satılmak istenen Roma İmparatorluğu dönemine ait Medusa Tanrıça kabartmalı 32x91x41 santimetre ebatlarında Bronz Bebek Lahdi ele geçirildi.

Operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Meksika'da barda faciaMeksika Körfezi'nde yer alan liman şehri Coatzacoalcos'taki bir barda Salı gecesi alevler yükseldi, resmi yetkililer en az 23 kişinin öldüğünü bildiriyor. Savcılık kundaklama şüphesini araştırıyor.
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