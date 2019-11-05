05.11.2019 - 08:56 |
BTK bilişm uzman yardımcısı alımı! Yazılı sınav ne zaman?
BTK 120 bilişm uzman yardımcısı alımı yapacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılacak alımlar için adaylar iki aşamada sınava girecekler. Peki, yazılı sınav ne zaman yapılacak?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) 120 bilişim uzman yardımcısı alınacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BTK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla 120 bilişim uzman yardımcısı istihdam edecek.
Bilişim uzman yardımcıları, başta Ankara'daki merkez teşkilat olmak üzere çeşitli illerde görev yapacak.
Yazılı sınav Ankara'da, merkez teşkilatı için 21-22 Aralık'ta, taşra teşkilatı için 28 Aralık'ta yapılacak.
Yazılı sınava katılacak adaylar ve sonrasında sözlü sınava girecekler, kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.
Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağıIsparta’da, aralarında hukuki süreç devam eden dükkan sahibi ile iş adamı olan kiracısının cami çıkışındaki tartışması kavgaya dönüştü. Kiracısının ittiği yaşlı adam kendini ‘Kerata’ ile savunmaya çalıştı ancak başaramadı. Kiracı, yaşlı adamı tekmeleriyle yere düşürdükten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra göğsüne aldığı tekme darbeleri sebebiyle hastaneye başvuran dükkan sahibi yaşlı adam, darp raporu aldıktan sonra kiracısından şikayetçi oldu.