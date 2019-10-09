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09.10.2019 - 18:14 |

Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek? 9 Ekim Çarşamba yayın akışı

Bu akşam ekran başına geçecek yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız, günün dizilerini araştırıyor. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte merakla araştırılan 9 Ekim Çarşamba yayın akışı...

Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek? 9 Ekim Çarşamba yayın akışı

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 7 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20.00’da Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

FOX TV

Fox TV’de 20.00’da Her Yerde Sen dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20.00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20.00'de Aile Arasında filmi ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.
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