Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek? 9 Ekim Çarşamba yayın akışı

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 7 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...



KANAL D YAYIN AKIŞI



Kanal D’de 20.00’da Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.



FOX TV



Fox TV’de 20.00’da Her Yerde Sen dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.



ATV YAYIN AKIŞI



ATV’de 20.00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.



SHOW TV YAYIN AKIŞI



Show TV’de 20.00'de Aile Arasında filmi ekrana gelecek.



TRT 1 YAYIN AKIŞI



TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.