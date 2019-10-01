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01.10.2019 - 12:29 |

Bu akşam hangi diziler, filmler var? 1 Ekim yayın akışı...

Yeni sezon dizileri başladı, birkaçı da yakın zamanda seyirciyle buluşacak. Günlük olarak dizileri takip eden vatandaşlar 1 Ekim yayın akışını merak ederek "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler, filmler var? 1 Ekim yayın akışı...

Televizyonda en çok izlenen programlar genellikle diziler oluyor. Birçok kanal dizilere yoğunlaşırken reytinglerin üst sıralarında diziler yer alıyor. Dizleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar da sıklıkla "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunu yöneltiyor.

KANAL D

Saat 20:00 Öldürme Arzusu - Yabancı sinema

ATV

saat 20.00 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

SHOW TV

Saat 20.00 Hababam Sınıfı Tatilde - Yerli film

22.15 Her şey Mümkün - Yerli film

FOX

Saat 20.00 Kadın

TRT 1

Saat 20.00 Benim Adım Melek 

TV8

Saat 20.00 MasterChef Türkiye

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