01.10.2019 - 12:29 |
Bu akşam hangi diziler, filmler var? 1 Ekim yayın akışı...
Yeni sezon dizileri başladı, birkaçı da yakın zamanda seyirciyle buluşacak. Günlük olarak dizileri takip eden vatandaşlar 1 Ekim yayın akışını merak ederek "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
Televizyonda en çok izlenen programlar genellikle diziler oluyor. Birçok kanal dizilere yoğunlaşırken reytinglerin üst sıralarında diziler yer alıyor. Dizleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar da sıklıkla "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunu yöneltiyor.
KANAL D
Saat 20:00 Öldürme Arzusu - Yabancı sinema
ATV
saat 20.00 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
SHOW TV
Saat 20.00 Hababam Sınıfı Tatilde - Yerli film
22.15 Her şey Mümkün - Yerli film
FOX
Saat 20.00 Kadın
TRT 1
Saat 20.00 Benim Adım Melek
TV8
Saat 20.00 MasterChef Türkiye