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02.10.2019 - 18:23 |

Bu akşam hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba yayın akışı

2 Ekim Çarşamba yayın akışında hangi diziler var? Yurdumuzun dört bir yanında bu akşamki dizileri merak eden vatandaşlarımız için günün dizilerini bir araya getirdik. İşte merakla araştırılan günün dizileri...

Bu akşam hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba yayın akışı

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda bu akşam yayınlanacak diziler ve yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20.00’da Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

FOX TV

Fox TV’de 20.00’da Mucize Doktor dizisi son bölümüyle bir kez daha ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 22.00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 22.15'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi son bölümüyle bir kez daha ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

Bağdat'taki hükümet karıştı gösteriler Kerkük'e sıçradıIrak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde dün başlayan yolsuzluk ve işsizlik protestoları Kerkük'e de sıçradı.
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