02.10.2019 - 18:23 |
Bu akşam hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba yayın akışı
2 Ekim Çarşamba yayın akışında hangi diziler var? Yurdumuzun dört bir yanında bu akşamki dizileri merak eden vatandaşlarımız için günün dizilerini bir araya getirdik. İşte merakla araştırılan günün dizileri...
Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda bu akşam yayınlanacak diziler ve yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’da Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
FOX TV
Fox TV’de 20.00’da Mucize Doktor dizisi son bölümüyle bir kez daha ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 22.00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 22.15'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi son bölümüyle bir kez daha ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.