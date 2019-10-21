21.10.2019 - 19:01 |
Bu akşam hangi diziler var? 21 Ekim Pazartesi Kanal D, ATV, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı
21 Ekim Pazartesi yayın akışında hangi diziler var? Yurdumuzun dört bir yanında bu akşamki dizileri merak eden vatandaşlarımız için günün dizilerini bir araya getirdik. İşte merakla araştırılan günün dizileri...
Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 21 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’da Zalim İstanbul dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
FOX TV
Fox TV’de 20.00’da Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 00:20’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son bölümüyle bir kez daha yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20.00'de Çukur dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’da Vuslat dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.