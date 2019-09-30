Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi yayın akışı

30 Eylül Pazartesi yayın akışında hangi diziler var? Yurdumuzun dört bir yanında bu akşamki dizileri merak eden vatandaşlarımız için günün dizilerini derledik. İşte günün dizileri...



KANAL D YAYIN AKIŞI



Kanal D’de 20.00’da Zalim İstanbul dizisi yayınlanacak.



FOX TV



Fox TV’de 20.00’da Yasak Elma dizisi ekrana gelecek.



ATV YAYIN AKIŞI



ATV’de 30 Eylül’de 20.00’da Karate Kid filmi, 22.55’te Canevim dizisi yayınlanacak.



SHOW TV YAYIN AKIŞI



Show TV’de 20.00’da Çukur dizisi ekrana gelecek.



TRT 1 YAYIN AKIŞI



TRT 1’de 20.00’da Vuslat dizisi yayınlanacak.