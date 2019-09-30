30.09.2019 - 18:41 |
Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi yayın akışı
Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda bu akşam yayınlanacak diziler ve yayın akışı...
30 Eylül Pazartesi yayın akışında hangi diziler var? Yurdumuzun dört bir yanında bu akşamki dizileri merak eden vatandaşlarımız için günün dizilerini derledik. İşte günün dizileri...
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’da Zalim İstanbul dizisi yayınlanacak.
FOX TV
Fox TV’de 20.00’da Yasak Elma dizisi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 30 Eylül’de 20.00’da Karate Kid filmi, 22.55’te Canevim dizisi yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20.00’da Çukur dizisi ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’da Vuslat dizisi yayınlanacak.
'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısıAkdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokunun evi olarak adlandırılan Antalya falezlerindeki mağaralara araştırma dalışı yaptı. Kıraç, tur teknelerine, balıkçılara, kanoculara ve falezlerde yüzen vatandaşlara, "Mağaralar Akdeniz fokunun yatak odası, buraya girmeyin" dedi.