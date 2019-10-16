Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 16 Ekim Çarşamba kanallarda yayın akışı

TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 16 Ekim Çarşamba bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?



KANAL D

Kanal D’de 20.00’da Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

SHOW TV

Show TV'de bu akşam önce Kocan Kadar Konuşu, ardından Ya Sonra filmleri yayınlanacak.

STAR TV

Star TV'de bu akşam Kuzgun dizisi final bölümüyle ekranlara gelecek.

FOX TV

Fox TV'de bu akşam Yaparsın Aşkım yarışması yeni bölümüyle yayınlanacak.

ATV

ATV’de 20.00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

TV8

TV8'de bu akşam MasterChef yeni bölümü ile ekrana gelecek.

TRT 1

TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.