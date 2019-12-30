Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 30 Aralık Pazartesi yayın akışı Kanal D, ATV, Show TV, FOX, Star

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 30 Aralık akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...



KANAL D YAYIN AKIŞI



Kanal D’de 20.00’da Zalim İstanbul dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.



FOX TV



20.00’da Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.



ATV YAYIN AKIŞI



ATV’de 22.00’de Örümcek Adam: Eve Dönüş (Tv’de İlk kez yayınlanacak)



SHOW TV YAYIN AKIŞI



Show TV’de 20.00'de Çukur dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.



TRT 1 YAYIN AKIŞI



20.00’de Vuslat dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.



STAR TV YAYIN AKIŞI



20.00 Sefirin Kızı ‘Yerli Dizi’ (Yeni Bölüm)







