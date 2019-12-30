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30.12.2019 - 18:25 |

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 30 Aralık Pazartesi yayın akışı Kanal D, ATV, Show TV, FOX, Star

30 Aralık Pazartesi yayın akışında hangi diziler var? Yurdumuzun dört bir yanında bu akşamki dizileri merak eden vatandaşlarımız için günün dizilerini bir araya getirdik. İşte merakla araştırılan günün dizileri...

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 30 Aralık Pazartesi yayın akışı Kanal D, ATV, Show TV, FOX, Star

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 30 Aralık akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20.00’da Zalim İstanbul dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

FOX TV

20.00’da Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 22.00’de Örümcek Adam: Eve Dönüş (Tv’de İlk kez yayınlanacak)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20.00'de Çukur dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00’de Vuslat dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sefirin Kızı ‘Yerli Dizi’ (Yeni Bölüm)



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