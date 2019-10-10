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10.10.2019 - 18:45 |

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 10 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

Bu akşam ekran başına geçecek yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız, günün dizilerini araştırıyor. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte merakla araştırılan 10 Ekim Perşembe yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20.00’da Çok Güzel Hareketler 2 son bölümüyle tekrar yayınlanacak.

FOX TV

Fox TV’de 20.00’da Her Yerde Sen dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20.00’de Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de bu akşam herhangi bir dizi yayınlanmayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’da Şampiyon dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

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