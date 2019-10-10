Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

Bu akşam ekran başına geçecek yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız, günün dizilerini araştırıyor. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte merakla araştırılan 10 Ekim Perşembe yayın akışı...



KANAL D YAYIN AKIŞI



Kanal D’de 20.00’da Çok Güzel Hareketler 2 son bölümüyle tekrar yayınlanacak.



FOX TV



Fox TV’de 20.00’da Her Yerde Sen dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.



ATV YAYIN AKIŞI



ATV’de 20.00’de Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.



SHOW TV YAYIN AKIŞI



Show TV’de bu akşam herhangi bir dizi yayınlanmayacak.



TRT 1 YAYIN AKIŞI



TRT 1’de 20.00’da Şampiyon dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.