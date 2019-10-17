17.10.2019 - 19:01 |
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe yayın akışı
Bu akşam ekran başına geçecek yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız, günün dizilerini araştırıyor. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte merakla araştırılan 17 Ekim Perşembe yayın akışı...
Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 17 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’da Çok Güzel Hareketler 2 son bölümüyle tekrar yayınlanacak.
FOX TV
Fox TV’de 20.00’da Mucize Doktor dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20.00’de Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de bu akşam herhangi bir dizi yayınlanmayacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’da Şampiyon dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.