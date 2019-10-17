Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe yayın akışı

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 17 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...



KANAL D YAYIN AKIŞI



Kanal D’de 20.00’da Çok Güzel Hareketler 2 son bölümüyle tekrar yayınlanacak.



FOX TV



Fox TV’de 20.00’da Mucize Doktor dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.



ATV YAYIN AKIŞI



ATV’de 20.00’de Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.



SHOW TV YAYIN AKIŞI



Show TV’de bu akşam herhangi bir dizi yayınlanmayacak.



TRT 1 YAYIN AKIŞI



TRT 1’de 20.00’da Şampiyon dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.