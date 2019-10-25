25.10.2019 - 19:01 |
Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Ekim TV yayın akışı
Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmlerin olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son gününde evine ulaşmayı başarabilenler TV'de bu akşam yayınlanacak dizi, film veya programları araştırmaya başladı. Peki Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?
TV yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların yavaş yavaş soğumaya başlaması ile birlikte evde TV başında geçirilen sürelerde artmaya başladı. İş çıkışı evine ulaşabilen vatandaşlar bu akşam kanallarda hangi dizi ve programlar var sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?
25 EKİM TV YAYIN AKIŞI
Kanal D - Arka Sokaklar
Show TV - Güldür Güldür Show - Turist filmi
Star TV - Sevgili Geçmiş (Yeni Dizi) Dar Elbise
Fox TV -Mucize Doktor - Kurşun
ATV - Hercai
TV8 - Recep İvedik 4 - Küçük Esnaf
TRT 1 - Payitaht Abdülhamid