Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Ekim TV yayın akışı

TV yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların yavaş yavaş soğumaya başlaması ile birlikte evde TV başında geçirilen sürelerde artmaya başladı. İş çıkışı evine ulaşabilen vatandaşlar bu akşam kanallarda hangi dizi ve programlar var sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?

25 EKİM TV YAYIN AKIŞI

Kanal D - Arka Sokaklar

Show TV - Güldür Güldür Show - Turist filmi

Star TV - Sevgili Geçmiş (Yeni Dizi) Dar Elbise

Fox TV -Mucize Doktor - Kurşun

ATV - Hercai

TV8 - Recep İvedik 4 - Küçük Esnaf

TRT 1 - Payitaht Abdülhamid