MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Ekim TV yayın akışı
25.10.2019 - 19:01 |

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Ekim TV yayın akışı

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmlerin olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son gününde evine ulaşmayı başarabilenler TV'de bu akşam yayınlanacak dizi, film veya programları araştırmaya başladı. Peki Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Ekim TV yayın akışı

TV yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların yavaş yavaş soğumaya başlaması ile birlikte evde TV başında geçirilen sürelerde artmaya başladı. İş çıkışı evine ulaşabilen vatandaşlar bu akşam kanallarda hangi dizi ve programlar var sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?

25 EKİM TV YAYIN AKIŞI

Kanal D - Arka Sokaklar

Show TV - Güldür Güldür Show - Turist filmi

Star TV - Sevgili Geçmiş (Yeni Dizi) Dar Elbise

Fox TV -Mucize Doktor - Kurşun

ATV - Hercai

TV8 - Recep İvedik 4 - Küçük Esnaf

TRT 1 - Payitaht Abdülhamid

 

 

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Depo bölümüne saklamışlar! Hepsi ele geçirildi

Depo bölümüne saklamışlar! Hepsi ele geçirildi

Son dakika | 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 21-25 Ekim Yemekteyiz birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 21-25 Ekim Yemekteyiz birincisi

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Ekim TV yayın akışı

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Ekim TV yayın akışı

Sıradaki Haber