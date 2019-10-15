Bu akşam TV'de hangi diziler var? 15 Ekim yayın akışı

Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 15 Ekim TV yayın akışı



KANAL D

Kanal D'de bu akşam Amansız Takip adlı sinema filmi izleyici ile buluşacak.

SHOW TV

Show TV'de bu akşam önce Süt Kardeşler, ardından Sihirbazlar Çetesi filmleri yayınlanacak.

STAR TV

Star TV'de bu akşam önce Çember, ardından Sivil Cephe filmleri yayınlanacak.

FOX TV

Fox TV'de bu akşam Kadın dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

ATV

ATV'de bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi yayınlanacak.

TV8

TV8'de bu akşam MasterChef yeni bölümü ile ekrana gelecek.

TRT 1

TRT 1 ekranında bu akşam Kalk Gidelim ve Şampiyon adlı diziler yayınlanacak.