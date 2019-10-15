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15.10.2019 - 18:21 |

Bu akşam TV'de hangi diziler var? 15 Ekim yayın akışı

TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 15 Ekim Salı bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?

Bu akşam TV'de hangi diziler var? 15 Ekim yayın akışı

Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 15 Ekim TV yayın akışı

KANAL D

Kanal D'de bu akşam Amansız Takip adlı sinema filmi izleyici ile buluşacak.

SHOW TV

Show TV'de bu akşam önce Süt Kardeşler, ardından Sihirbazlar Çetesi filmleri yayınlanacak.

STAR TV

Star TV'de bu akşam önce Çember, ardından Sivil Cephe filmleri yayınlanacak.

FOX TV

Fox TV'de bu akşam Kadın dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

ATV

ATV'de bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi yayınlanacak.

TV8

TV8'de bu akşam MasterChef yeni bölümü ile ekrana gelecek.

TRT 1

TRT 1 ekranında bu akşam Kalk Gidelim ve Şampiyon adlı diziler yayınlanacak.

 

Kızılay ekibi insani yardım için Tel Abyad'a girdiTürk Kızılayı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bulunan 1500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu.
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